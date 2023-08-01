Начальник штаба армии Алжира прибыл с визитом в Москву для встречи с Шойгу

Начальник штаба Национальной народной армии (ННА) Алжира Саид Шангриха прибыл в Россию для встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили ТАСС в посольстве Алжира в Москве.

«Подтверждаем, что он уже прибыл в Россию, приехал накануне», — сказал собеседник агентства.

Накануне ENTV сообщил, что Шангриха будет в Москве с официальным визитом с понедельника, 31 июля, по приглашению Шойгу.

«Это визит укрепления сотрудничества между Народной национальной армией и Вооруженными силами России, он позволит обеим сторонам обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщили ENTV в министерстве Национальной обороны Алжира.

26 июля алжирский журналист, главный редактор портала Menadefense Акрам Хариф заявил «Известиям», что для Алжира Россия — это в первую очередь партнер, который стремится к развитию сотрудничества. Он также заявил, что зерновая сделка никак не влияет на рынок североафриканской страны, однако затрагивает соседние государства.