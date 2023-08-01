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ВСУ за час выпустили 26 снарядов снарядов по Донецку и Макеевке

В ДНР сообщили, что ВСУ за час выпустили 26 снарядов снарядов калибра НАТО по Донецку и Макеевке
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Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час выпустили почти 30 снарядов из 155-мм артиллерии производства стран — участниц НАТО по Донецку и Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило 1 августа представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ с 11:30 по 12:20 мск выпустили по Макеевке и Донецку 26 снарядов калибра 155 мм. Также артиллерией украинских боевиков обстреляны Ясиноватский район и поселок Пантелеймоновка.

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Накануне украинские боевики выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району. За 20 минут до атаки украинские силы атаковали район снарядами калибра 155 мм.

Кроме того, в 20:30 ВСУ ударили по Ясиноватой шестью ракетами из РСЗО.

В этот же день ВСУ выпустили 27 снарядов калибром 155 мм по районам Донецка и Макеевки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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