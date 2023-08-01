ВСУ за час выпустили 26 снарядов снарядов по Донецку и Макеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за час выпустили почти 30 снарядов из 155-мм артиллерии производства стран — участниц НАТО по Донецку и Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщило 1 августа представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

ВСУ с 11:30 по 12:20 мск выпустили по Макеевке и Донецку 26 снарядов калибра 155 мм. Также артиллерией украинских боевиков обстреляны Ясиноватский район и поселок Пантелеймоновка.

Накануне украинские боевики выпустили пять ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Ясиноватскому району. За 20 минут до атаки украинские силы атаковали район снарядами калибра 155 мм.

Кроме того, в 20:30 ВСУ ударили по Ясиноватой шестью ракетами из РСЗО.

В этот же день ВСУ выпустили 27 снарядов калибром 155 мм по районам Донецка и Макеевки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.