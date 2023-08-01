Входную группу обновили в парке «Юбилейный» в Барнауле

В Барнауле (Алтайский край) обновили входную группу парка «Юбилейный», на завершающей стадии находится устройство велобеговых дорожек. Об этом сообщает городская администрация.

На главном входе в парк со стороны улицы Малахова появились объемные световые буквы «Парк Юбилейный». Архитекторы разработали индивидуальный дизайн, средства на изготовление были выделены из бюджета города.

Продолжается и благоустройство территории парка, уточняет altapress.ru. Подрядчик, которым выступает ООО «РУСТРОЙ», обустроил пешеходные дорожки из отсевного покрытия и уже на 90% завершил асфальтирование велобеговой дорожки. Кроме того, будут сделаны дорожки с плиточным покрытием.

«Всего здесь обустроят велосипедные и беговые дорожки протяженностью 3,6 км, вдоль них монтируют опоры освещения», — говорится в сообщении властей.

Также проект благоустройства включает озеленительные работы и установку системы видеонаблюдения. Парк приводят в порядок в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».