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Аксёнов рассказал о запасах воды в Северо-Крымском канале

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Запасов воды в Северо-Крымском канале хватит на три месяца. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил во вторник, 1 августа.

Он отметил, что воды достаточно поступило из Каховского водохранилища в канал до разрушения Каховской ГЭС, сообщается на сайте kp.ru.

«Еще есть вода в Cеверо-Крымском канале. Мы поставили заслонку на отток, чтобы вода обратно не ушла. Уровень воды в канале не сильно снизился по сравнению с тем, каким был ранее», — цитирует его RT.

По словам главы региона, часть воды постепенно разбирается на полив в новых регионах, где проходит канал, часть испаряется, а еще часть дрейфует в Крым.

«Этой воды хватит на ближайшие 2,5–3 месяца», — добавил он.

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Накануне председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что будущее канала под большим вопросом.

«По завершении СВО группа экспертов должна принять окончательное решение, что делать с водохранилищем, чтобы понимать перспективу нашего Северо-Крымского канала. <...>. С этим надо будет что-то делать», — цитирует его телеканал «Звезда».

29 июля врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что первоначальная фаза устранения последствий после теракта на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) — откачка воды и расчистка территорий — может занять еще минимум несколько недель, передает НСН.

Ранее, 20 июля, эколог и инженер-физик Илья Рыбальченко заявил в беседе с телеканалом «360», что последствия удара по Каховской ГЭС, которые наблюдаются сейчас, решаемы.

Теракт на Каховской ГЭС был совершен 6 июня, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды, пишет «Москва 24». Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило.

По факту разрушения станции было возбуждено уголовное дело о теракте. Число погибших в результате прорыва станции, по данным на 7 июля, достигло 55. Число пострадавших на 24 июля увеличилось до 175.

13 июля, спустя чуть больше месяца с момента подрыва Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ), корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев побывал на месте теракта и показал последствия разрушений. Главный зал там пробит насквозь, большая часть станции разрушена. При этом боевики продолжают обстреливать территорию.

Позднее, 20 июля, глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута заявил, что Каховского водохранилища больше не существует, так как оно почти полностью высохло на территории Запорожской области и немного воды остается в части водоема в Херсонской области. Он добавил, что вода в Северо-Крымский канал из хранилища больше не поступает.

В тот же день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что урожай в регионе будет утерян из-за прорыва Каховской ГЭС. Это обусловлено, в частности, пересыханием Каховского магистрального и Северо-Крымского каналов, отметил он.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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