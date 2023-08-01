Французский политик, депутат Европейского парламента от партии «Национальное объединение» и член Комитета Европарламента (ЕП) по оборонной политике Эрве Жювен назвал Украину самой коррумпированной страной мира, а политику Евросоюза по отношению к ней — ошибочной. Об этом политик рассказал 31 июля в интервью порталу Stratpol.

По его словам, именно коррупция является одной из ключевых причин, по которой продолжается украинский конфликт. Элита страны зарабатывает огромные деньги на военных поставках, а страдают простые солдаты, до которых не доходит обещанная помощь, отметил политик

«У нас есть ощущение, что поставки оружия Украине мало контролируются. Значительная часть оружия не доходит до солдат армии Украины», — поделился он мнением.

Жювен добавил, что масштабная поддержка Украины странами Запада крайне неразумна, учитывая высокий уровень коррумпированности элиты страны.

Также евродепутат обратил внимание, что политика ЕС по отношению к Киеву ошибочна. Брюссель игнорирует коррупционные скандалы на Украине, пытается замалчивать любые ситуации, порочащие «честь» руководства страны.

На его взгляд, таким образом Европа поощряет продолжение конфликта и спонсирует руководство Украины.

«Украина на протяжении слишком долгого времени получала ничем не контролируемую финансовую и военную поддержку Европы. При этом Украина — самая коррумпированная страна в мире. Очень неправильно, что этот факт был полностью забыт на протяжении всего конфликта», — добавил он.

В начале июля Жювен заявил, что мир на Украине может быть достигнут только на условиях России. Политик выразил убеждение, что такое мирное соглашение предоставит гарантии безопасности как Киеву, так и Москве.

В середине июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко ценит попытки других стран внести свою лепту в урегулирование украинского конфликта и готова рассматривать все мирные инициативы.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.