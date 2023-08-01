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Собаки покусали двух детей под Оренбургом

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В Бугурусланском районе Оренбуржья двух детей госпитализировали после нападения собак. Пострадали шестилетняя девочка и 10-летний мальчик.

В пресс-службе УМВД по региону «Урал56.Ру» рассказали, что два инцидента произошли в селе Михайловка. Девочка попыталась погладить бродячую собаку, а та укусила ее за нос. Девочку госпитализировали. Мальчика за руку укусила соседская собака во время игры на улице. Ребенка также доставили в больницу.

По факту случившегося полиция проводит проверку.

Инциденты прокомментировал глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко. По его словам, которые приводит РИА «Оренбуржье», за действия собак несут ответственность их хозяева. Он призвал не допускать безнадзорного выгула собак и не выгуливать их без намордников. Отдельно он обратился к родителям с просьбой объяснить детям, что не надо лезть к чужим собакам.

В Оренбургской области случаи нападения собак на людей не редкость. Так, 16 апреля бездомные собаки напали на девятилетнего ребенка и загрызли его рядом с гаражами на улице Кольцевой в Оренбурге. В результате полученных ранений мальчик скончался на месте.

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