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Лукашенко заявил о намерении избежать применения ТЯО для защиты Белоруссии
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Лукашенко заявил о намерении избежать применения ТЯО для защиты Белоруссии

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Фото: официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется избежать применения ядерного оружия для защиты республики. Об этом он заявил во вторник, 1 августа, во время общения с жителями агрогородка Беловежский Каменецкого района.

«Мы люди мирные. Мы навоевались за свою историю. <…> Я не хочу, чтобы мой народ, особенно при мне, воевал», — цитирует «СБ. Беларусь сегодня» слова белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что размещенное в Белоруссии ядерное оружие — это элемент сдерживания агрессивных действий в отношении республики.

«Ядерное оружие — это безопасность. <…> Не дай бог придется использовать это оружие. Я все-таки надеюсь, этого не будет», — сказал он.

Накануне директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что размещение российского тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии стало ответной мерой на многолетнюю дестабилизирующую ядерную политику НАТО и Вашингтона. Дипломат добавил, что размещение ТЯО — это вынужденное решение, направленное на защиту Союзного государства.

12 июля посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что партнерство России и Белоруссии в военно-ядерной сфере направлено на защиту в условиях тотальной гибридной войны, а недовольство со стороны США этим «лицемерно и не выдерживает критики».

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В марте Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения. Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия не передает свое ядерное оружие, а делает то же, что и США. Данное решение вызвало особую обеспокоенность Запада.

27 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республику уже завезена значительная часть ТЯО. При этом он отметил, что у Минска не было опыта по обслуживанию данного вида оружия, поэтому этим занимается Россия, а Белоруссия оказывает ей помощь.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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