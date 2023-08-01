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Haval выпустит новый гибридный кроссовер Raptor

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Фото: Haval
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Haval, суббренд китайского производителя Great Wall, представил в КНР гибридный кроссовер Raptor. Об этом сообщает портал autohome.com.cn.

Габариты новинки: 4800 × 1916 × 1822 мм. Длина колесной базы составляет 2738 мм. Автомобиль поставляется с полуторалитровым бензиновым двигателем, который выступает в роли генератора для зарядки тяговой батареи. Raptor — полноприводный кроссовер: электродвигатели расположены на обеих колесных осях.

Цена на Haval Raptor начинается от 200 тыс. юаней (примерно 2,5 млн рублей). Гибридный кроссовер выйдет на китайский рынок ближе к концу 2023 года.

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Ранее, 31 июля, японская компания Mitsubishi обнародовала первые фотографии нового компактного кроссовера, который будут производить в Индонезии. Название новинки производитель пока что не раскрывает.

Новый переднеприводный компакт-кроссовер будет поставляться с полуторалитровым двигателем в паре с бесступенчатым вариатором. Габариты Mitsubishi: 4390 x 1810 x 1660 мм. Клиренс автомобиля составляет вполне внедорожные 222 мм.

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