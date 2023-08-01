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В Кремле прокомментировали новую атаку беспилотника по Москва-сити

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Угроза после удара беспилотников по Москва-Сити существует. Об этом 1 августа заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько БПЛА при попытке пролета были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО). Поврежден фасад на уровне 21-го этажа в комплексе «Москва-Сити». В Минобороны РФ заявили, что попытка террористической атаки киевского режима пресечена.

«Здесь мне нечего добавить к тому, что сказали в Минобороны. Угроза существует, она очевидна, меры принимаются», — отметил Песков.

Журналисты также спросили пресс-секретаря президента, не видят ли в Кремле аналогии с событиями 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, когда произошла атака на «Башни-близнецы».

«Нет, не видят», — отметил Песков.

В заключение пресс-секретарь президента подчеркнул, что с экспертной точки зрения комментировать происходящее могут только военные.

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В этот день советник министра экономического развития Дарья Левченко сообщила, что в башне IQ в «Москва-Сити», где беспилотник разрушил остекление, проводится оценка ущерба и состояния инфраструктуры. Специалисты изучали, безопасно ли там находиться людям.

Ранее, 30 июля, Собянин сообщал, что ночью силами Минобороны РФ была пресечена попытка атаки вражеского беспилотника. Тогда пострадавших и разрушений не было зафиксировано. «Известия» опубликовали видео с места ЧП в одной из башен делового центра «Москва-сити». На кадрах видно, что в здании выбило стекла. На месте работают оперативные службы.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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