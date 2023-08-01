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Тверские власти выделили деньги на ремонт крупнейшей больницы региона

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В Твери отремонтируют городскую клиническую больницу № 6. Вопрос укрепления материально-технической базы одного из самых крупных медицинских учреждений региона обсуждался на заседании региональной бюджетной комиссии.

По словам главы области Игоря Рудени, которые приводят «Тверские ведомости», развитие первичной медицинской помощи, комплектование учреждений здравоохранения оборудованием, цифровизация отрасли и решение кадровых вопросов — в числе региональных приоритетов, эти направления необходимо вывести на более высокий уровень.

В главном корпусе больницы должны привести в порядок приемное отделение и отделение реанимации, холл на первом этаже. Ремонт проведут в операционных и помещениях эндоскопического отделения, заменят инженерные системы на цокольном этаже, систему вентиляции, лифт. Кроме того, в здании капитально отремонтируют кровлю. В лечебно-диагностическом корпусе планируют заменить окна и отремонтировать помещения с первого по третий этажи.

Ранее сообщалось, что в Тверской области частный инвестор отреставрирует родовое имение генерала Алексея Николаевича Куропаткина в деревне Шешурино. В самом здании организуют музей провинциального усадебного быта, а на территории оборудуют гостиничный комплекс «Времена года».

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