Более 500 млн рублей потратят на обслуживание дорог и мостов в Коми

В Республике Коми на обслуживание дорог и мостов пяти муниципалитетов потратят порядка 518 млн рублей. Подрядчика определили с помощью электронного аукциона.

Речь идет об объектах инфраструктуры в Сыктывкаре, а также в Сыктывкарском, Усть-Вымском, Княжпогостском и Удорском районах. Работы проведут во втором полугодии этого и первом полугодии следующего года.

Как отмечает ИА «Комиинформ», на торги заявилась только одна организация, чьи документы признали соответствующими требованиям. Подрядчик выполнит работы по начальной стоимости. Название организации агентство не уточняет. Предыдущую закупку приостановили по жалобе в ФАС.

В технической документации сказано, что подрядчик должен содержать автодороги и мосты с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года. Сроки выполнения ямочного ремонта и заделки трещин — не позднее 31 октября 2023 года и не позднее 30 июня 2024 года.

Общая протяженность дорог, которые будут обслуживаться в рамках этого контракта, превысит 779 км.