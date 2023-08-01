Более 400 домов снесут в Омске для строительства микрорайона

В Омске снесут более 400 частных домов для того, чтобы построить на их месте микрорайон. Преобразования ожидаются в районе улиц 16-я Северная, Герцена, Красный Пахарь и 7-я Северная.

Кроме того, под снос попадают многоквартирные дома по улицам 14-я Северная, 151а и 151б, 8-я Северная, 218, 2-я Совхозная, 87б и 101а. Ранее планировалось снести 18 частных домов и четыре многоквартирных.



Мероприятия пройдут в соответствии с проектом постановления городской администрации о комплексном развитии территории жилой застройки, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

В Центральном округе на территории площадью 28 га планируют построить микрорайон площадью 300 тыс. кв. м. Через 10 лет в этом месте появятся жилые дома, школа, поликлиника, гостиницы, кафе, магазины, автостоянки, спортзалы и другие объекты инфраструктуры. Застройщика выберут по результатам торгов.

Ранее сообщалось, что к концу лета планируется завершить благоустройство парка «Зеленый остров» в Омске. На зеленой территории требуется установить малые архитектурные формы. Капитальный ремонт центральной лестницы обошелся городскому бюджету в 8,79 млн рублей. Стоимость контракта на благоустройство центральной парковой аллеи составила 15,29 млн рублей.