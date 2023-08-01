Двухлетнего ребенка спасли на одном из пляжей Челябинска

В Челябинске на пляже «Шершневский» спасатели вытащили из воды тонувшего двухлетнего мальчика. Он находился в 4 м от берега.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в пресс-службе Управления по обеспечению жизнедеятельности населения, спасатель увидел, как тонет мальчик, выдвинулся ему на помощь и доставил ребенка на берег.

До приезда скорой помощи ему оказали первую помощь. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Сразу после случившегося спасатели отыскали родителей мальчика и провели с ними беседу.

Ранее, 26 июля, сообщалось о том, что в Ростове-на-Дону в аквапарке погиб четырехлетний ребенок. Он плавал в бассейне. Спустя некоторое время мальчика обнаружили в бассейне без сознания.