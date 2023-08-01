Екатеринбург станет столицей банного туризма из-за нового турмаршрута

В Екатеринбурге создадут новый туристический маршрут по баням и саунам. Там жители и гости города смогут отдохнуть и восстановить силы. Об этом ИА «Ура.ру» рассказал председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин.

По его словам, планируется создать интерактивную карту и пометить на ней участников гильдии, сауны и банные комплексы. Банную карту представят в городской администрации, гостиницах, аэропорту, на вокзалах. Новый банный маршрут начнут продвигать местные турфирмы.

Маршрут будет постоянно дополняться, и, таким образом, как считают организаторы, Екатеринбург получит известность не только как центр делового туризма, но и как столица развлечений.

Агентство напоминает, что ранее в Екатеринбурге создали Академию здоровья и банного мастерства. В ней будут готовить банщиков, травников, эзотериков и массажистов.

В конце июля сообщалось, что в России значительно вырос спрос на товары для туризма и кемпинга: в июле 2023 года их продажи выросли на 107% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование, проведенное аналитиками «ВсеИнструменты.ру».