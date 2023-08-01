Реклама
Прямой эфир
Общество
СКР предъявил обвинения мужчине, похитившему девушку в 2009 году
Происшествия
Схрон с боеприпасами украинских диверсантов нашли в Херсонской области
Армия
Военный эксперт объяснил планы США передать Украине менее оснащенные танки Abrams
Армия
Балицкий сообщил о перегруппировке ВСУ на ореховском направлении
Туризм
Единая электронная виза для иностранцев заработала в России
Туризм
Минэк заявил о подтверждении от Китая о запуске туристического безвиза
Мир
Захарова допустила, что США из-за Киева получат статус страны-спонсора терроризма
Мир
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Общество
В Кремле рассказали о мерах защиты Москвы после атаки БПЛА
Общество
В карельском поселке задержали подозреваемых в убийстве шести человек
Мир
В Кремле указали на важность темы расширения БРИКС
Мир
Лукашенко заявил о намерении избежать применения ТЯО для защиты Белоруссии
Общество
Метеоролог оценил опасность тайфуна «Доксури» для российских регионов

Екатеринбург станет столицей банного туризма из-за нового турмаршрута

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге создадут новый туристический маршрут по баням и саунам. Там жители и гости города смогут отдохнуть и восстановить силы. Об этом ИА «Ура.ру» рассказал председатель «Уральской банной гильдии» Вадим Марюхин.

По его словам, планируется создать интерактивную карту и пометить на ней участников гильдии, сауны и банные комплексы. Банную карту представят в городской администрации, гостиницах, аэропорту, на вокзалах. Новый банный маршрут начнут продвигать местные турфирмы.

Маршрут будет постоянно дополняться, и, таким образом, как считают организаторы, Екатеринбург получит известность не только как центр делового туризма, но и как столица развлечений.

Агентство напоминает, что ранее в Екатеринбурге создали Академию здоровья и банного мастерства. В ней будут готовить банщиков, травников, эзотериков и массажистов.

В конце июля сообщалось, что в России значительно вырос спрос на товары для туризма и кемпинга: в июле 2023 года их продажи выросли на 107% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование, проведенное аналитиками «ВсеИнструменты.ру».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023