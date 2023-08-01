В Грузии заявили о потере $1 млрд при запрете на въезд туристам из РФ

Экономика Грузии ежегодно будет терять до $1 млрд в случае полного запрета на въезд туристам из России. Об этом во вторник, 1 августа, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Если российские туристы вообще не будут приезжать в Грузию, за год страна будет терять примерно $1 млрд. Это притом что наша экономика составляет $30 млрд. Это означает, что будут потеряны 20–30 тыс. рабочих мест», — сказал политик в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале телерадиокомпании Imedi.

Он отметил, что бывшая правящая партия «Единое национальное движение» и остальная оппозиция хотят нанести экономический и политический ущерб стране, указывая на митинг против прибытия в порт Батуми круизного лайнера Astoria Grande, на борту которого находились туристы из РФ.

«Коллективное нацдвижение и его партнеры всячески стараются устроить провокации, целью которых является создание хотя бы маленьких беспорядков в стране и нанесение урона экономическим и политическим интересам», — заключил Кобахидзе.

Ранее в этот день лидер и политический секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия в беседе с «Известиями» рассказал, что антироссийских настроений в стране нет, а попытки протеста нужны лишь для демонстрации якобы борьбы с Россией западным кураторам.

27 и 31 июля в Батуми прошли митинги оппозиции из-за захода в местный порт лайнера Astoria Grande, управляемого турецкой компанией Miray Cruises, на борту которого находились граждане России. По заявлению грузинской оппозиции, лайнер может подпадать под международные санкции, а граждане РФ якобы нарушили действующий в Грузии закон «Об оккупации». Однако в грузинском Агентстве морского транспорта заявили, что судно принадлежит компании, зарегистрированной на Сейшельских островах и не подпадающей под действие международных санкций.

По данным местных СМИ, участники акции протеста забросали автобус с российскими туристами яйцами и бутылками. Местная полиция задержала наиболее активных протестующих.