Как прикрепиться или сменить поликлинику в 2023 году

Чтобы продолжить наблюдение у врача при переезде на новое место, необходимо прикрепиться к поликлинике по месту жительства. Как это сделать, какие документы понадобятся и сколько времени займет оформление в 2023 году — в материале «Известий».

Зачем нужно прикрепляться к поликлинике

Прикрепление к поликлинике — достаточно быстрый и несложный процесс, который дает много преимуществ. После регистрации в медучреждении гражданин может оформить больничный, получить консультацию у нужного специалиста (терапевта, окулиста, лора или хирурга), пройти бесплатное обследование в рамках диспансеризации, а также получить помощь на дому.

Еще один плюс — это электронная медицинская карта, которую пациент получает при прикреплении. Доступ к ней можно получить в любой момент, и специально обращаться в поликлинику, чтобы узнать результаты анализов или обследований для посещения врача в другом месте, не понадобится.

Помимо этого, можно получить рецепты на лекарства и выписки, например, для оформления инвалидности или санаторно-курортных карт.

Без прикрепления получить все эти услуги невозможно, хотя неотложную медицинскую помощь окажут в любом случае. Однако для этого специально прикрепляться к поликлинике не надо. То же относится и к разовому посещению медучреждения.

Как прикрепиться к поликлинике в 2023 году

Сделать это можно как в самой поликлинике, так и онлайн. Москвичи могут подать все необходимые документы через портал mos.ru. Заявление отправить получится только с 18 лет и от своего имени. Таким же способом можно прикрепиться через аккаунт на «Госуслугах».

Услуга доступна по полису ОМС любому гражданину РФ. При этом если смена поликлиники связана с изменением места жительства, в новом регионе нужно обратиться в офис своей страховой компании для перерегистрации полиса. Если не поменять регион, после переезда оказана будет только базовая медицинская помощь, а за большинство услуг придется платить.

Если необходимо прикрепить ребенка младше 14 лет, то медучреждение придется посетить лично.

Также важно учитывать, что поменять поликлинику можно только один раз в год. Открепляться от старой в этом случае не нужно. Этот процесс происходит автоматически без личного участия пациента.

Какие документы нужны для прикрепления к поликлинике в 2023 году

В первую очередь необходимо заполнить заявление. За ребенка его заполняет один из родителей. В нем нужно обязательно указать медорганизацию, в которой происходит обслуживание на текущий момент.

Помимо этого понадобятся:

паспорт (свидетельство о рождении — для детей до 14 лет);

полис ОМС (свой или ребенка);

СНИЛС (свой или ребенка при наличии).

В случае переезда в другой город еще нужен документ, подтверждающий смену места жительства, например договор аренды квартиры. Причем процедуру этой категории граждан придется повторить через год — именно такой срок прикрепления установлен.

К стоматологии и женской консультации нужно прикрепляться отдельно, если их нет в составе поликлиники. Документы и схема прикрепления такие же, как для поликлиники общего направления.

Сколько времени занимает прикрепление к поликлинике в 2023 году

В Москве при подаче документов через mos.ru ответ поступит в течение трех рабочих дней. На портале «Госулуги» — не позднее четырех рабочих дней.

Прикрепление в самой поликлинике займет до шести рабочих дней. Первые четыре дня будут проверять данные, затем в течение двух суток сообщат о решении. Это правило действует для взрослых. Ребенка обязаны прикрепить к поликлинике в день обращения.

Могут ли отказать в прикреплении к поликлинике в 2023 году

Поликлиника обязана прикрепить любого гражданина РФ по его заявлению. Отказать или требовать прикрепиться в другом мечте не имеют права без веских причин. Например, если:

со дня последнего прикрепления прошло меньше года;

регион прикрепления отличается от региона проживания;

превышена численность прикрепленных пациентов;

допущены ошибки в документах или отсутствует полис ОМС.

Если отказ кажется необоснованным, об этом можно заявить в администрацию поликлиники, а также обратиться с жалобой в региональный отдел или департамент здравоохранения. В крайнем случае — обжаловать отказ в судебном порядке.

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