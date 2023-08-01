На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом 1 августа свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревога последовательно объявлялась с 11:08 мск до 11:42 мск и продолжалась до 11:48 мск.

Сначала она была объявлена в Днепропетровской области, а через минуту распространилась на Харьковскую и Полтавскую области. Далее о ней стали сообщать во всех областях страны.

Также воздушная тревога объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской, Херсонской областей, в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР).

До этого, 26 июля, тревога объявлялась в шести областях Украины — в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.