Женщина пострадала при обрушении балкона в Астрахани

В Кировском районе Астрахани в результате обрушения балкона на втором этаже жилого дома пострадала женщина. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Инцидент произошел утром во вторник, 1 августа, на улице Зои Космодемьянской. Обрушился деревянный балкон на втором этаже двухэтажного дома № 76.

В результате пострадала женщина 1964 года рождения, пишет «Астрахань-24». С различными телесными повреждениями ее доставили в больницу.

По факту случившегося СК начал проверку. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Свою проверку также организовала прокуратура.

24 июля сообщалось, что в Кисловодске (Ставропольский край) недалеко от автовокзала обрушилась подпорная стена высотой 4 м. Повреждения получили четыре автомобиля. Также прорвало газовую трубу.