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Захарова допустила, что США из-за Киева получат статус страны-спонсора терроризма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президент Украины Владимир Зеленский компрометирует власти США, проводя теракты в отношении гражданской инфраструктуры, сообщила во вторник, 1 августа, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, действия Зеленского могут привести к тому, что Соединенные Штаты получат статус страны — спонсора терроризма, допустила официальный представитель МИДа.

«[Президента США Джо] Байден идет по собственноручно разбросанным граблям под названием «страна — спонсор терроризма». Зачем это Зеленскому? Во-первых, нутро такое, гнилое, служащее тьме. Во-вторых, шантаж Белого дома на предмет еще большей «помощи», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она выразила мнение, что терроризм начинает все больше ассоциироваться с американским либерализмом, что может негативно повлиять на участие Байдена в предвыборной гонке на пост главы государства.

«Идеологический цугцванг. Выход из него американцы исторически находили хирургический», — резюмировала Захарова.

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Накануне представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский призвал международную организацию осудить террористические методы киевского режима. В рамках заседания Совбеза ООН он обратил внимание на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по мирным городам и гражданским объектам за тысячи километров от зоны боевых действий.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что киевский режим не смог реализовать многомиллиардные ресурсы, переданные странами Запада, и в этой связи обратился к тактике террористических актов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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