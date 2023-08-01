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В МЭР рассказали об оценке ущерба зданию министерства после падения беспилотника

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В башне IQ на территории делового центра «Москва-Сити», куда попал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), разрушив остекление, проводится оценка ущерба, сообщила журналистам советник министра экономического развития Дарья Левченко 1 августа.

«На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояния инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время», — уточнила она.

При этом, по ее словам, сотрудники Минэкономразвития продолжают работать удаленно.

«Еще со времен ковидных ограничений для этого созданы условия. Совещания проводятся в режиме ВКС (видео-конференц-связи. — Ред.)» — добавила Левченко.

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Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько БПЛА при попытке пролета были сбиты средствами противовоздушной обороны. Один беспилотник долетел до башни в «Москва-Сити», в результате был поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Сотрудники МЧС организовали штаб на месте инцидента.

До этого, 30 июля, Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников, незначительно были повреждены фасады на двух офисных башнях «Москва-Сити». Жертв и пострадавших не было.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 31 июля заявил журналистам, что предпринимаются все меры, чтобы обеспечить защиту столицы и регионов, делается всё возможное, чтобы минимизировать риск.

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