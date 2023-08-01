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Россиянина приговорили к 12 годам колонии за госизмену

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Жителя Краснодара приговорили к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену в пользу Украины. Об этом 1 августа сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации Катрычко Артура Геннадьевича, 1988 года рождения, приговоренного к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (государственная измена)», — сказано в сообщении.

Мужчина установил контакт с представителями Службы безопасности Украины (СБУ) и по их заданию за денежное вознаграждение получал и передавал за рубеж сведения, которые были ему известными в рамках осуществления служебной деятельности.

Как уточнили в ведомстве, данные сведения могли быть использованы против безопасности РФ.

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Накануне третий апелляционный суд общей юрисдикции сообщил, что экс-сотрудника минприроды Краснодарского края приговорили к 12 годам лишения свободы за передачу иностранной разведке сведений, которые могли использоваться против безопасности России. Личность фигуранта дела и иные подробности не были раскрыты.

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