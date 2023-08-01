Видео. Беспилотник врезался в одну из башен «Москва-Сити»: что известно

Видео. Беспилотник врезался в одну из башен «Москва-Сити»: что известно

2023-08-01 11:15:54

2023-08-01 11:15:54

2023-08-01 11:15:54

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