Беспилотник врезался в одну из башен «Москва-Сити»: что известно

О попытке террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на деловой центр «Москва-Сити» стало известно утром 1 августа. Корреспондент «Известий» Семен Еремин оказался на месте происшествия спустя считаные минуты и показал последствия атаки.



«Первые сообщения о новой атаке на «Москва-Сити» появились в 03:30. Наша съемочная группа добралась сюда через 20 минут, на месте уже работали экстренные службы. Специалисты МЧС уже осматривали место происшествия, полиция уже опрашивала очевидцев», — сказал он.



Корреспондент показал покрышку от колеса шасси беспилотника.



«Она совсем небольшая», — указал он.



По его словам, то, что это был беспилотник-камикадзе, сомнений нет, поскольку очевидцы слышали характерный для него звук.



«Показалось, будто мопед или мотор, ну такой вот звук был. И потом сильный хлопок», — поделился очевидец Геннадий.



В результате атаки поврежден один этаж, соседнее здание посекло осколками. Однако, как заметил Еремин, последствия ликвидируют быстро.



В поврежденной беспилотником башне находится офис Минэка. В ведомстве отметили, что на данный момент проводится оценка ущерба инфраструктуры.



«Специалисты проводят оценку ущерба и состояния инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время. Сотрудники министерства продолжают работать на удаленке. Еще со времен ковидных ограничений для этого созданы условия. Совещания проводятся в режиме ВКС», — поделилась советник министра экономического развития Дарья Левченко.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько беспилотников при попытке пролета были сбиты средствами противовоздушной обороны. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа «Москва-Сити». В МЧС сообщили, что разрушено 150 кв. м остекления.

Минобороны РФ отметило, что три украинских беспилотника попытались атаковать объекты в Москве. Два были уничтожены под Подмосковьем, еще один подавлен. Беспилотник, работа которого была подавлена средствами радиоэлектронной борьбы, упал на территории делового центра «Москва-Сити».