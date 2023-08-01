Реклама
Прямой эфир
Происшествия
МО РФ заявило о безуспешной попытке ВСУ атаковать два корабля ЧФ
Мир
Минимум 16 человек погибли при падении строительного крана в Индии
Общество
В России выявили 4,3 тыс. фактов незаконной вырубки леса за полгода
Общество
Сотрудники МЧС организовали штаб на месте падения беспилотника в Москве
Армия
ВС РФ сорвали восемь атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
Происшествия
Минобороны заявило о пресечении атак беспилотников в Москве
Авто
Назван способ безопасной пересадки с леворульного авто на праворульное
Мир
Индийское СМИ рассказало о подвиге российского танка в бою с колонной ВСУ
Спорт
Российские дзюдоисты стали первыми в командном зачете ЧМ среди военных
Армия
Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра
Мир
Импорт Турции товаров из России в июне сократился до досанкционного уровня
Мир
В РФ назвали сумасшествием демонтаж герба СССР с композиции «Родина-мать» в Киеве
Армия
В ЛНР заявили о захвате большого количества оружия НАТО
Сюжет:

В раде уточнили процедуру перехода власти в случае смерти Зеленского

Депутат Княжицкий: власть на Украине перейдет к Верховной раде в случае смерти Зеленского
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, то управление государством перейдет к Верховной раде, заявил 1 августа украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico.

Он уточнил, что такой порядок предусмотрен Конституцией Украины.

«Формально, согласно Конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной рады Украины», — сказал депутат.

Мера помогает избежать вакуума власти.

Как отмечается в публикации, действующий председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, член партии Зеленского «Слуга народа», не имеет высокого рейтинга доверия в опросах общественного мнения. Сейчас его поддерживают около 40% украинцев.

С целью предотвращения покушений на Зеленского все его заграничные визиты планируются в условиях строжайшей секретности, отмечают журналисты.

Горящий тур: для чего Зеленский съездил в Болгарию и Чехию
В Софии поспорил с президентом, в Праге порассуждал о контрнаступлении

Ранее, 30 июля, сербская газета Politika заявила о поисках Западом замены Зеленскому. По ее данным, постоянные агрессивные требования украинского президента и его неблагодарность западным покровителям за помощь могут привести не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.

НАТО также недовольна его непрекращающимися требованиями к большему количеству оружия и боеприпасов, истребителей, ракет и денег.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023