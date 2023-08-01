Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет выполнять свои обязанности, то управление государством перейдет к Верховной раде, заявил 1 августа украинский депутат Николай Княжицкий в интервью изданию Politico.

Он уточнил, что такой порядок предусмотрен Конституцией Украины.

«Формально, согласно Конституции, линия преемственности ясна. Когда президент не может выполнять свои обязанности, его обязанности берет на себя председатель Верховной рады Украины», — сказал депутат.

Мера помогает избежать вакуума власти.

Как отмечается в публикации, действующий председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, член партии Зеленского «Слуга народа», не имеет высокого рейтинга доверия в опросах общественного мнения. Сейчас его поддерживают около 40% украинцев.

С целью предотвращения покушений на Зеленского все его заграничные визиты планируются в условиях строжайшей секретности, отмечают журналисты.

Ранее, 30 июля, сербская газета Politika заявила о поисках Западом замены Зеленскому. По ее данным, постоянные агрессивные требования украинского президента и его неблагодарность западным покровителям за помощь могут привести не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену.

НАТО также недовольна его непрекращающимися требованиями к большему количеству оружия и боеприпасов, истребителей, ракет и денег.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.