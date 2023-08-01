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В Госдуме отметили поддержку Киевом преступлений против детей

В Госдуме заявили, что украинские власти поддерживают преступления против детей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Преступления против детей поддерживаются на Украине на самом высоком уровне на фоне развивающейся индустрии суррогатного материнства в стране. Об этом во вторник,1 августа, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что многие страны запретили суррогатное материнство, но Украина к таким странам не относится.

«Там преступления против детей поддерживаются киевским режимом на самом высоком уровне», — отметил Володин.

По его словам, индустрия суррогатного материнства на Украине процветает, тысячи украинских женщин вынуждены соглашаться на оказание «услуги», чтобы прокормить себя, так как их мужей забрали на фронт.

«Зеленский и его приспешники в надежде угодить своим западным хозяевам продолжают истреблять украинский народ: миллионы украинцев бежали за границу», — цитирует Володина «Газета.Ru».

В России матушка: иностранцам закроют доступ к услугам суррогатных матерей
Может ли это стать первым шагом на пути к запрету торговли детьми

Ранее, 30 июля, Национальная полиция Украины заявила, что оценивает проблему торговли людьми в стране как сверхактуальную. Кроме того, в фокусе полиции находятся такие проблемы, как трудовая и сексуальная эксплуатация, использование женщин в суррогатном материнстве, продажа детей.

В декабре 2022 года Володин отметил, что закон о запрете услуг суррогатного материнства для иностранцев является одним из самых важных среди тех, что были Госдумой приняты в декабре. По его словам, инициатива направлена «на предотвращение торговли детьми», а также на защиту детей от ситуаций, «когда они попадают в однополые браки или становятся жертвами преступлений».

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