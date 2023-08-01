Женщина и ее сожитель осуждены в Челябинской области за убийство дочери

Челябинский областной суд признал виновными местную жительницу и ее сожителя в убийстве дочери. Об этом во вторник, 1 августа, сообщила областная прокуратура в своем Telegram–канале.

Суд назначил матери погибшей 12 лет лишения свободы, ее сожителю — 18 лет лишения свободы. Кроме того, с каждого взыскано по 500 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, уточнило ведомство.

По данным прокуратуры, убийство произошло 31 июля 2022 года в частном доме по улице Прессовщиков в Челябинске. Подсудимый задушил 18-летнюю девушку. Мать погибшей в этот момент удерживала руку дочери, чтобы не дать ей сопротивляться. Ночью соучастники спрятали труп девушки в мусорном контейнере, уточнили в ведомстве.

Ранее, 14 июля, в подмосковном Пушкино было возбуждено уголовное дело по факту убийства четырехлетней девочки отцом. Уточнялось, что в квартире, где произошло преступление, были обнаружены тела девочки и ее отца с огнестрельными ранениями.