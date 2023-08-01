В Новосибирской области неизвестный автомобиль сбил насмерть жителя Алтайского края

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В России выявили 4,3 тыс. фактов незаконной вырубки леса за полгода
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ВС РФ сорвали восемь атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
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Минобороны заявило о пресечении атак беспилотников в Москве
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Назван способ безопасной пересадки с леворульного авто на праворульное
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Индийское СМИ рассказало о подвиге российского танка в бою с колонной ВСУ
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Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра
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Импорт Турции товаров из России в июне сократился до досанкционного уровня
Мир
В РФ назвали сумасшествием демонтаж герба СССР с композиции «Родина-мать» в Киеве
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В ЛНР заявили о захвате большого количества оружия НАТО

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