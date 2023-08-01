Все пляжи турецкого курорта Шиле закрыты после обнаружения мин

Все пляжи черноморского курорта Шиле, расположенного неподалеку от Стамбула, закрыты в связи с обнаружением неразорвавшихся снарядов и обследованием территории. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил «РИА Новости» источник в полиции курорта.

«На данный момент закрыты все пляжи Шиле. Дата открытия пока не определена», — передает агентство слова собеседника.

Он допустил, что снарядов может быть больше 28, и уточнил, что специалисты продолжают обследование территории. Ожидается, что найденные снаряды обезвредят в среду, 2 августа.

31 июля стало известно, что на курорте Шиле был закрыт пляж Софулар. Там было обнаружено не менее 28 неразорвавшихся мин.

Ранее, 14 июля, в Минобороны РФ сообщили о бесконтрольно дрейфующей украинской морской мине в Черном море. Из-за этого было объявлено предупреждение о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части моря.

Еще в марте прошлого года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ рассказали о том, что в Черном море из-за обрыва якорей дрейфуют мины, которые были установлены украинскими войсками для защиты своих портов.