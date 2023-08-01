Флаг Исландии снят с флагштока на здании посольства в Москве

На здании посольства Исландии в Москве демонтированы все информационные таблички, с флагштока снят флаг страны. Это следует из видео, опубликованного «Известиями» во вторник, 1 августа.

На кадрах видно, что здание в Хлебном переулке в центре столицы, где располагалось исландское посольство, полностью «обезличено». Рядом с ним нет полицейских, ранее охранявших дипмиссию.

В конце июля временный поверенный в делах Исландии Магнус Ханессон официально уведомил МИД РФ о приостановке деятельности посольства страны в РФ. Ханессон продолжит исполнять свои функции из Рейкьявика.

В исландском ведомстве указали на то, что решение приостановить деятельность посольства в Москве «не означает разрыва дипломатических отношений» с РФ.

О решении временно закрыть посольство Исландии в России стало известно 9 июня. Также власти республики обратились к Москве с просьбой ограничить деятельность своего посольства в Рейкьявике и снизить уровень дипломатического представительства.

В свою очередь в МИД РФ отметили, что Россия соответствующим образом отреагирует на решение Исландии понизить уровень дипотношений с Москвой и будет учитывать это в дальнейшем.