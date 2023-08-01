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Экс-госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи помилована властями

Телеканал MRTV: помилована экс-госсоветник Мьянмы Аун Сан Су Чжи
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Фото: commons.wikimedia.org
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Бывший государственный советник Мьянмы Аун Сан Су Чжи помилована государственным административным советом страны. Об этом 1 августа сообщил телеканал MRTV.

В эфире было показано распоряжение властей о помиловании.

Ранее лидер партии «Национальная лига за демократию» была переведена из тюрьмы в одно из правительственных зданий. Там она встретилась со спикером парламента Мьянмы Т Кхун Мья.

В ноябре 2022 года военные Мьянмы освободили по амнистии более 6 тыс. заключенных, включая четырех иностранцев. Амнистия была объявлена в связи с Национальным днем.

Мьянма переживает политические потрясения с тех пор, как военные устроили государственный переворот, арестовав гражданских лидеров страны, включая Аунг Сан Су Чжи, утром 1 февраля 2021 года.

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После этого в стране начались протесты. Мятежники передали в руки главнокомандующего Вооруженными силами генерала Хлайна. Президент страны Вин Мьин и Аун Сан Су Чжи были задержаны.

Организаторы госпереворота объявили чрезвычайное положение в стране сроком на один год. Протестующие вышли на улицы с призывами к восстановлению гражданского правительства при Аун Сан Су Чжи и возвращению к демократическим реформам, но выступления были жестко подавлены.

Захват власти в Мьянме военными 1 февраля 2021-го спровоцировал появление по всей стране десятков групп сил народной самообороны.

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