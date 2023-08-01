В ЛНР заявили о захвате большого количества оружия НАТО

На купянском и краснолиманском направлениях военные российской армии обнаружили большое количество оружия НАТО, сообщил 1 августа подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.



«В ходе освобождения территории ЛНР на позициях украинских боевиков найдено большое количество оружия и боеприпасов к натовскому оружию», — передает слова Марочко «РИА Новости».



По его словам, найденное оружие тщательно изучается и отправляется на склады, где определяется его дальнейшая судьба.

31 июля Минобороны РФ сообщило, что российская армия на купянском направлении продолжила наступательные действия в районе Куземовки ЛНР и заняла более выгодные позиции. Также была отражена атака противника в районе Новоселовского ЛНР. Потери противника составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.



В тот же день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация на краснолиманском направлении «поменялась в хорошую сторону». Он подчеркнул, что на данном направлении российские силы продвигаются вперед и ежедневно улучшают позиции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.