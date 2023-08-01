Дело о содействии терроризму возбуждено в отношении жителя Абакана

Уголовное дело за содействие террористической деятельности возбуждено в отношении 27-летнего жителя Абакана. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в пресс-службе управления ФСБ РФ по Республике Хакасия.

«Следственным отделением УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности)», — цитирует ТАСС сообщение УФСБ.

Сообщается, что подозреваемый в своей группе в Telegram размещал сообщения, направленные на привлечение новых участников в запрещенное в РФ вооруженное украинское террористическое формирование «Легион «Свобода Россия» и призывал помогать ей. В настоящее время подозреваемый находится на территории Польши.

В марте Верховный суд России признал вооруженное украинское формирование «Легион «Свобода России» террористическим и запретил его деятельность в стране. В мае формирование было включено в перечень экстремистов.