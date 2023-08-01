Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Карелии
Пожар произошел утром 1 августа в частном доме в Карелии. По данным «Известий», погибли пять человек.
Дом сгорел в Прионежском районе республики. Огонь охватил здание около 05:00.
Тела погибших обнаружили в ходе разбора завалов. На месте пожара работают сотрудники экстренных служб.
Начата доследственная проверка, назначены экспертизы.
Ранее во вторник в результате пожара в многоквартирном доме в селе Камень-Рыболов в Приморском крае погиб один человек. Площадь пожара составила около 360 кв. м.