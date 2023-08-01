Реклама
Прямой эфир
Происшествия
МО РФ заявило о безуспешной попытке ВСУ атаковать два корабля ЧФ
Мир
Минимум 16 человек погибли при падении строительного крана в Индии
Общество
В России выявили 4,3 тыс. фактов незаконной вырубки леса за полгода
Общество
Сотрудники МЧС организовали штаб на месте падения беспилотника в Москве
Армия
ВС РФ сорвали восемь атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
Происшествия
Минобороны заявило о пресечении атак беспилотников в Москве
Авто
Назван способ безопасной пересадки с леворульного авто на праворульное
Мир
Индийское СМИ рассказало о подвиге российского танка в бою с колонной ВСУ
Спорт
Российские дзюдоисты стали первыми в командном зачете ЧМ среди военных
Армия
Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра
Мир
Импорт Турции товаров из России в июне сократился до досанкционного уровня
Мир
В РФ назвали сумасшествием демонтаж герба СССР с композиции «Родина-мать» в Киеве
Армия
В ЛНР заявили о захвате большого количества оружия НАТО

Сенатор Пушков заявил о вероятности вылета из президентской гонки Байдена и Трампа

Сенатор Пушков: Байден и Трамп могут выбыть из президентской гонки в США
0
Фото: Global Look Press/Nathan Howard - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп могут выбыть из президентской гонки перед выборами в 2024 году. Такой прогноз 31 июля сделал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.

По мнению политика, Байден вместе со своим сыном Хантером всё чаще попадают в скандалы, связанные с коррупцией. В ответ на это партия демократов устроила «охоту» на самого сильного конкурента — Трампа.

Пушков считает, тем не менее у сторонников самого старого президента в истории США может не получиться «прикрыть» Байдена.

«В этом случае из предвыборной гонки могут быть выбиты как Трамп, если ему не удастся отбиться от обвинений, так и Байден — в силу обвинений в коррупции и/или по состоянию здоровья», — предположил он.

При таком развитии событий обе партии предложат новых кандидатов, считает сенатор.

Голоса и связки: как кандидат от третьей силы повлияет на выборы в США
И какая из партий за его счет получит преимущество в 2024 году

По данным опроса Harvard CAPS-Harris, проведенного 22 июля, большинство опрошенных американцев (57%) думают, что уголовные обвинения против Трампа были предъявлены для того, чтобы добавить драматизма предстоящим выборам президента.

Вместе с тем, 25 июля спикер палаты представителей США Кевин Маккарти предложил рассмотреть вопрос об инициировании процедуры импичмента Байдена. По его словам, это необходимо для расследования обвинения в коррупции.

Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Байден 10 апреля заявил, что планирует во второй раз предложить свою кандидатуру на пост президента. Трамп же 12 апреля сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на участие в выборах, несмотря на обвинения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023