Сенатор Пушков заявил о вероятности вылета из президентской гонки Байдена и Трампа

Действующий президент США Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп могут выбыть из президентской гонки перед выборами в 2024 году. Такой прогноз 31 июля сделал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.



По мнению политика, Байден вместе со своим сыном Хантером всё чаще попадают в скандалы, связанные с коррупцией. В ответ на это партия демократов устроила «охоту» на самого сильного конкурента — Трампа.



Пушков считает, тем не менее у сторонников самого старого президента в истории США может не получиться «прикрыть» Байдена.



«В этом случае из предвыборной гонки могут быть выбиты как Трамп, если ему не удастся отбиться от обвинений, так и Байден — в силу обвинений в коррупции и/или по состоянию здоровья», — предположил он.



При таком развитии событий обе партии предложат новых кандидатов, считает сенатор.

По данным опроса Harvard CAPS-Harris, проведенного 22 июля, большинство опрошенных американцев (57%) думают, что уголовные обвинения против Трампа были предъявлены для того, чтобы добавить драматизма предстоящим выборам президента.

Вместе с тем, 25 июля спикер палаты представителей США Кевин Маккарти предложил рассмотреть вопрос об инициировании процедуры импичмента Байдена. По его словам, это необходимо для расследования обвинения в коррупции.



Выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. Байден 10 апреля заявил, что планирует во второй раз предложить свою кандидатуру на пост президента. Трамп же 12 апреля сообщил, что будет выдвигать свою кандидатуру на участие в выборах, несмотря на обвинения.