Киев создаст электронный реестр резервистов для слежки за ними

Первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что создается электронный реестр военнообязанных для отслеживания их движения и снижения рисков коррупции в ходе мобилизации. Об этом он рассказал 31 июля в эфире «Всеукраинского телемарафона».

По его словам, работа будет завершена через несколько месяцев.

«Уже пошла совместная работа среди министерств. Мы подписываем совместные приказы с восемью министерствами, чтобы наш реестр резервистов, который будет введен, работал реестром государственным, где мы будем видеть каждого военнообязанного, его движение и будет тяжело сделать какие-то незаконные шаги», — объяснил он.

Павлюк добавил, что задачами властей остается снижение рисков коррупции и соблюдение законодательства. До конца года Киев планирует заменить треть руководящего состава военкоматов людьми, которые имеют боевой опыт.

Также он подчеркнул, что в стране усугубилась проблема уклонения от мобилизации. Это препятствует работе Вооруженных сил Украины (ВСУ), заключил Павлюк.

В конце июня Верховная рада Украины расширила перечень лиц, подпадающих под мобилизацию. В соответствии с нововведениями мобилизовать смогут людей, жена, муж или родители которых имеют первую или вторую группы инвалидности, если у тех есть еще трудоспособные родственники, которые могут их содержать.

9 марта 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении наказания вплоть до пожизненного заключения за госизмену, мародерство, диверсии. До этого статья о госизмене предусматривала лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без.

На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, действует указ о всеобщей мобилизации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.