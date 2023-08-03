4 августа — Международный день пива: когда появился праздник и как его отметить

Каждый год в первую пятницу августа любители пенного в разных уголках планеты отмечают Международный день пива (International Beer Day). Хотя напиток имеет тысячелетнюю историю, праздник в честь него появился совсем недавно. В текущем году он приходится на 4 августа. «Известия» рассказывают, как провести этот день в 2023 году.

Международный день пива 2023 — как появился праздник

Учредителем праздника считается владелец пивного бара Джесс Авшаломов в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США). Таким образом он хотел привлечь новых посетителей и увеличить продажи. Идея сработала, и от клиентов не было отбоя. Впервые День пива отметили 5 августа 2007 года. С тех пор праздник имел непереходящую дату, а спустя пять лет получил всемирное распространение. К 2012 году его отмечали уже более чем в 200 городах в 50 странах на шести континентах.

Однако позднее дату было решено перенести на выходные дни, когда можно спокойно встретиться с друзьями и насладиться вкусом пива. Теперь праздник ежегодно отмечают в первую пятницу августа.

Со временем у него появились и своя миссия — объединить мир под знаменем пива, чествуя пиво разных наций и культур в один день. Как утверждают организаторы, пиву каким-то образом удается делать то, что веками пытались сделать политики — объединять людей. Поэтому в этот день принято забыть о всех разногласиях и отпраздновать общую любовь к пенному напитку.

Также в Международный день пива поздравляют пивоваров и всех тех, кто связан с его производством.

Международный день пива 2023 — история напитка

Пиво — второй по популярности напиток после воды. Он прекрасно утоляет жажду и имеет много полезных свойств. Первые рецепты пивоварения были обнаружены археологами на территории древних Вавилона и Месопотамии. Они были написаны на глиняных табличках, которые датируются периодом около 3500—2900 годов до н.э.

Примерно в это время пивоварением занимались и египтяне. В Древнем Египте пиво было частью повседневного рациона, его пили фараоны и жрецы, причем в нем присутствуют такие непривычные нам ингредиенты, как оливковое масло и финики. Пиво варили в Древней Греции и Риме, хотя там напиток всё же уступал в популярности вину.

Традиция пивоварения продолжилась в средневековых монастырях. Монахи впервые начали варить пиво с использованием хмеля. Позднее в Европе стали добавлять и солод, благодаря чему напиток приобрел знакомый нам вкус.

Пиво любили и на Руси. Так, рецепты встречаются еще в новгородских берестяных грамотах. В VII–IX веках восточные славяне варили пиво преимущественно из проса и ржи, а позднее распространение получило ячменное пиво.

Международный день пива 2023 — как отмечают

В праздник с технологией производства пива можно ознакомиться на заводах и в частных пивоварнях. Многие из них в этот день организуют экскурсии для всех желающих, куда входит и дегустация.

В барах, как правило, есть своя праздничная программа. Посетители могут поучаствовать в разных конкурсах — например, выпить пиво на время, посоревноваться в размерах «пивного» живота или сыграть в одну из традиционных игр — в «Пиво-понг» (Beer Pong). По правилам, игроки должны попасть шариками в стоящую на другом конце стола кружку. Кто забросил больше, тот получает приз. Это может быть бокал пива от заведения или скидочная карта.

А в Великобритании в Международный день пива можно принять участие в пивном забеге на 5 миль (около 8 км). Участники должны всякий раз забегать в один из 14 пабов, расположенных на маршруте.

В России для всех любителей пива проходят дни открытых дверей и экскурсии, фестивали, дегустации, конкурсы на скоростное питье с призами и многое другое. Также можно заняться пивной йогой. Это новый тренд, который совмещает в себе практику йоги и употребление пива. Такие мероприятия проходят в Парке Горького в Москве и других городах.

Международный день пива 2023 — интересные факты

Примечательно, что пивом в праздник почитатели напитка заправляют не только себя, но и свой транспорт. Так, житель американского штата Миннесота Кай Майклсон изобрел мотоцикл, который работает исключительно на пиве. Бензиновый двигатель он заменил на специальную бочку, в которую наливается пиво. Там напиток нагревается до 300 градусов и превращается в перегретый пар, который выбрасывается из сопла и толкает машину вперед. Американец считает, что за его изобретением будущее, так как цены на бензин растут быстрее, чем на пиво.

Своеобразное изобретение продемонстрировали и в Австрии. Прошлым летом на центральной площади Вены Шварценбергплатц открылся пивной фонтан, который соорудили члены австрийской Партии пива.

При этом, согласно статистике, Австрия занимает второе место в мире по потреблению пива на душу населения — на каждого австрийца ежегодно приходится по 107,8 л. Первое место принадлежит Чехии.

Ранее «Известия» писали, как отмечают День пивовара в России.