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Импорт Турции товаров из России в июне сократился до досанкционного уровня
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Импорт Турции товаров из России в июне сократился до досанкционного уровня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Импорт Турции из России в июне 2023 года значительно сократился, достигнув досанкционного уровня. Об этом сообщил Турецкий институт статистики (TurkStat).

Закупки российской продукции в июне составили $2,91 млрд. Это минимальный месячный показатель с октября 2021 года. Импорт уменьшился на 43% к июню 2022 года и на 36% к маю. Первое место по поставкам в Турцию товаров занял Китай. Однако РФ продолжает удерживать лидерство по доле за первое полугодие — 13,4% от общего импорта Турции, в то время как у Китая 12%.

Также сократились на $1,76 млрд в июне поставки нефти, нефтепродуктов, газа и угля. В то же время на энергоносители приходится более 60% всего турецкого импорта из России.

По мнению специалистов, снижение импорта связано с макроэкономической ситуацией в Турции и изменением ее экономической политики после майских выборов президента. Также импорт мог сократиться в связи с ухудшением российско-турецких отношений из-за позиции Анкары по зерновой сделке.

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До этого, 20 июля, минфин Японии опубликовал данные товарооборота с Россией за первые шесть месяцев 2023 года. Страна за полгода нарастила импорт зерновых из России на 509,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Также Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию на 815%, экспорт легковых машин в Россию увеличился на 32,8%. Вместе с тем Япония за полгода сократила импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 16,5%.

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