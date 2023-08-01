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Индийское СМИ рассказало о подвиге российского танка в бою с колонной ВСУ

Hindustan Times восхитилось подвигом экипажа российского танка, остановившего колонну ВСУ
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Фото: Hindustan Times
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Индийское издание Hindustan Times 30 июля на своем канале в YouTube опубликовало ролик, посвященный противостоянию российского танка колонне бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

«Один российский танк уничтожил целую украинскую бронеколонну в районе Запорожья», — говорится в описании к сюжету.

Уточняется, что танк уничтожил два украинских танка и пять американских машин MRAP M1224 MaxxPro.

В ходе «яростного боя» бронетехнику ВСУ «разнесло в клочья», отмечается в комментарии к видео.

Кроме того, отмечается, что российские военные захватили украинскую бронированную машину пехоты (БМП) CV90 шведского производства.

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Ранее, 30 июля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области. Пушилин отметил, что все видели кадры, на которых один российский танк остановил атаку противника из восьми единиц техники НАТО.

21 июня президент России Владимир Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что ВСУ потеряли 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления.

Ранее, 13 июня, глава государства на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня. При этом ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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