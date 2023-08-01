Индийское СМИ рассказало о подвиге российского танка в бою с колонной ВСУ
Индийское издание Hindustan Times 30 июля на своем канале в YouTube опубликовало ролик, посвященный противостоянию российского танка колонне бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.
«Один российский танк уничтожил целую украинскую бронеколонну в районе Запорожья», — говорится в описании к сюжету.
Уточняется, что танк уничтожил два украинских танка и пять американских машин MRAP M1224 MaxxPro.
В ходе «яростного боя» бронетехнику ВСУ «разнесло в клочья», отмечается в комментарии к видео.
Кроме того, отмечается, что российские военные захватили украинскую бронированную машину пехоты (БМП) CV90 шведского производства.
Ранее, 30 июля, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области. Пушилин отметил, что все видели кадры, на которых один российский танк остановил атаку противника из восьми единиц техники НАТО.
21 июня президент России Владимир Путин после встречи с выпускниками военных вузов заявил, что ВСУ потеряли 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления.
Ранее, 13 июня, глава государства на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня. При этом ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.