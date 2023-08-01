В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы нормализации сирийско-турецких отношений. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит круглый стол на тему «Перспективы нормализации сирийско-турецких отношений».

В настоящее время Ближний Восток претерпевает серьезные изменения. Одним из факторов этих изменений является наметившаяся перспектива нормализации сирийско-турецких отношений, которые были разорваны в 2012 году. Сегодня при содействии России и Ирана происходит активизация дипломатических контактов. Каковы перспективы нормализации сирийско-турецких отношений? Какое место занимает «курдский фактор» в политике этих стран? Как непродление резолюции Совета Безопасности ООН по гуманитарному коридору в Идлибе отразилось на отношениях Анкары и Дамаска?

Участники: