Реклама
Прямой эфир
Происшествия
МО РФ заявило о безуспешной попытке ВСУ атаковать два корабля ЧФ
Мир
Минимум 16 человек погибли при падении строительного крана в Индии
Общество
В России выявили 4,3 тыс. фактов незаконной вырубки леса за полгода
Общество
Сотрудники МЧС организовали штаб на месте падения беспилотника в Москве
Армия
ВС РФ сорвали восемь атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
Происшествия
Минобороны заявило о пресечении атак беспилотников в Москве
Происшествия
Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +28 градусов 1 августа
Мир
В Италии заявили о готовности к участию в миротворческой миссии на Украине
Мир
Один человек погиб в Техасе при схождении с рельсов грузового поезда
Мир
Американский генерал провел серию переговоров по ситуации в Нигере
Армия
Шойгу поздравил специалистов материально-технического обеспечения с праздником
Армия
Российские минометчики сорвали наступление украинских военных
Сюжет:

«Известия» показали работу артиллеристов ВС РФ на дзержинском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 1 августа побывал на позициях артиллеристов 132-й мотострелковой бригады 1-го Донецкого корпуса ВС РФ.

Отмечается, что российские артиллеристы наносят удары по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) из самоходной установки (САУ) «Гвоздика». После первого выстрела идет небольшая корректировка координат позиций противника, а затем быстро делается следующий выстрел, чтобы боевики не успели занять укрытия.

«Орудие 122 мм самоходное 2С1 разработано было в прошлом веке, но до сих пор показывает себя неплохо. Все свои задачи выполняет. Орудие неприхотливое, некапризное, шасси довольно удобное, маневренное. Даже несмотря на то, что приходится противостоять более новым вооружениям, орудие показывает себя довольно неплохо», — рассказал военнослужащий с позывным Чип.

«Наша задача сейчас — не допустить прорыва противника»
Как российские подразделения пресекают попытки ВФУ взломать наши позиции под Горловкой

Ранее, 27 июля, военкор «Известий» Дмитрий Астрахань сообщил, что артиллеристы 132-й бригады продолжают наносить удары по ВСУ на горловском и артемовском направлениях. Чтобы успешно противостоять противнику, российские военнослужащие используют преимущества своего вооружения. Так, гаубицы «Гвоздика» быстрые и мобильные, что дает возможность артиллеристам постоянно маневрировать и наносить сокрушающие удары по украинским националистам.

26 июля начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что танки и гаубицы 1-й танковой армии ВС РФ уничтожили до взвода боевиков ВСУ и бронеавтомобиль HUMMER на купянском направлении. Он добавил, что во время контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку CAESAR в районе Песчаного, а в районе Кисловки разгромила минометный расчет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023