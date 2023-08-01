«Известия» показали работу артиллеристов ВС РФ на дзержинском направлении

Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин 1 августа побывал на позициях артиллеристов 132-й мотострелковой бригады 1-го Донецкого корпуса ВС РФ.

Отмечается, что российские артиллеристы наносят удары по местам дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) из самоходной установки (САУ) «Гвоздика». После первого выстрела идет небольшая корректировка координат позиций противника, а затем быстро делается следующий выстрел, чтобы боевики не успели занять укрытия.

«Орудие 122 мм самоходное 2С1 разработано было в прошлом веке, но до сих пор показывает себя неплохо. Все свои задачи выполняет. Орудие неприхотливое, некапризное, шасси довольно удобное, маневренное. Даже несмотря на то, что приходится противостоять более новым вооружениям, орудие показывает себя довольно неплохо», — рассказал военнослужащий с позывным Чип.

Ранее, 27 июля, военкор «Известий» Дмитрий Астрахань сообщил, что артиллеристы 132-й бригады продолжают наносить удары по ВСУ на горловском и артемовском направлениях. Чтобы успешно противостоять противнику, российские военнослужащие используют преимущества своего вооружения. Так, гаубицы «Гвоздика» быстрые и мобильные, что дает возможность артиллеристам постоянно маневрировать и наносить сокрушающие удары по украинским националистам.

26 июля начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что танки и гаубицы 1-й танковой армии ВС РФ уничтожили до взвода боевиков ВСУ и бронеавтомобиль HUMMER на купянском направлении. Он добавил, что во время контрбатарейной борьбы российская артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку CAESAR в районе Песчаного, а в районе Кисловки разгромила минометный расчет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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