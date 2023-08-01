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Рогов сообщил о срыве планов ВСУ по форсированию Днепра

Рогов: российские военные сорвали планы ВСУ форсировать Днепр
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались форсировать Днепр, однако их планам помешали российские военные. Об этом во вторник, 1 августа, рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, в ночь на 31 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли по их позициям предупреждающие удары в Никополе и Марганце Днепропетровской области.

«Наши точные удары развеяли на какое-то время планы противника форсировать Днепр», — рассказал Рогов «РИА Новости».

Помимо этого, глава движения «Мы вместе с Россией» сообщил, что противник начал стягивать силы на правом берегу Днепра в населенных пунктах, куда нанесли удар российские бойцы. По словам Рогова, ВСУ хотели спланировать и начать форсировать остатки пересохшего Каховского водохранилища.

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Российское Минобороны 31 июля показало, как мобильные группы десантников на автомобилях типа багги, оснащенных противотанковым ракетным комплексом (ПТРК), а также на мотовездеходах (квадроциклах) с установленными на них автоматическими гранатометами АГС-17 «Пламя» отработали по целям ВСУ.

На херсонском направлении в районе Антоновского моста наблюдатели обнаружили в полуразрушенном доме наблюдательный пункт украинских формирований, откуда велась корректировка огня по левому берегу Днепра. Получив задачу на его уничтожение, экипаж мобильной группы десантников, действующих на автомобилях багги, оперативно выдвинулись в указанный район. Осуществив пуск управляемой ракеты из ПТРК «Корнет», они уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра, сообщили в военном ведомстве.

Накануне экстренные службы региона сообщили о том, что в островной зоне пресечена попытка ВСУ форсировать Днепр. Было уничтожено две лодки и 12 украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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