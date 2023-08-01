Реклама
Прямой эфир
Происшествия
МО РФ заявило о безуспешной попытке ВСУ атаковать два корабля ЧФ
Мир
Минимум 16 человек погибли при падении строительного крана в Индии
Общество
В России выявили 4,3 тыс. фактов незаконной вырубки леса за полгода
Общество
Сотрудники МЧС организовали штаб на месте падения беспилотника в Москве
Армия
ВС РФ сорвали восемь атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях
Происшествия
Минобороны заявило о пресечении атак беспилотников в Москве
Происшествия
Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве до +28 градусов 1 августа
Мир
В Италии заявили о готовности к участию в миротворческой миссии на Украине
Мир
Один человек погиб в Техасе при схождении с рельсов грузового поезда
Мир
Американский генерал провел серию переговоров по ситуации в Нигере
Армия
Шойгу поздравил специалистов материально-технического обеспечения с праздником
Армия
Российские минометчики сорвали наступление украинских военных

Минимум 16 человек погибли при падении строительного крана в Индии

0
Фото: NDTV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере 16 человек погибли, еще трое получили травмы в результате падения строительного крана в штате индийском штате Махараштра. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел на строящемся участке скоростной автомагистрали. Передвижной кран мостового типа рухнул на группу рабочих, многие из которых скончались еще до приезда медиков. Трое пострадавших были госпитализированы в ближайшую больницу.

Отмечается, что под завалами могут находиться еще пять человек. На месте аварии работают сотрудники полиции, пожарные и представители других экстренных служб.

В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и назначил им компенсацию в размере 200 тыс. рупий (около $2,4 тыс.). Раненым выплатят по 50 тыс. рупий ($607).

Ранее, 23 июля, в греческом городе Патры обрушился участок моста, находившийся на ремонте. В результате один человек погиб, еще четверо рабочих получили серьезные травмы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023