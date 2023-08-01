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Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Приморье

МЧС: двухэтажный многоквартирный дом сгорел в Приморье, погиб один человек
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Фото: МЧС России
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В результате пожара в двухэтажном многоквартирном доме в селе Камень-Рыболов в Приморском крае погиб один человек. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило 31 июля в 02:02 по местному времени (30 июля 19:02 мск).

«Пожарными по трехколенной лестнице со второго этажа были спасены три человека. Также до приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались четыре человека. В ходе тушения пожара огнеборцами было обнаружено тело погибшего мужчины 1988 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в МЧС, крыша, второй этаж дома и лестничный марш были уничтожены огнем. Площадь пожара составила около 360 кв. м. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. Всего в тушении были задействованы пять единиц техники и 17 человек из числа краевой противопожарной службы.

В ночь на 31 июля загорелся жилой дом в селе Усть-Уйское в Курганской области. Во время тушения обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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