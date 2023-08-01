Младенца оставили одного в коляске на улице в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре разыскивают родителей ребенка, которого оставили одного на улице. Об этом во вторник, 1 августа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

«Утром 1 августа на улице Победы, 75 в городе Комсомольск-на-Амуре обнаружен младенец в коляске без присмотра взрослых. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где незамедлительно осмотрен специалистами. Угрозы его жизни не имеется», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Городская прокуратура начала проверку по факту происшествия, выясняются все обстоятельства. Также ведутся поиски родителей или законных представителей ребенка.

Ранее, 24 июля, тело новорожденного мальчика нашли на придомовой территории по улице Киевской в Калининграде. Местные жители обнаружили труп утром того же дня и сразу обратились в правоохранительные органы. Мать младенца ищут.