Дядя рассказал о состоянии похищенной в 2009 году девушки

Дядя похищенной в 2009 году девушки 1 августа рассказал «Известиям» о ее состоянии.

«Видел уже ее. Неплохо. Я думал хуже. Вы знаете, я ее спрашиваю, а она (говорит. —Ред.) потом. Дело в том, что не надо ее сейчас теребить. Я понял, что минимум полгода надо, чтобы она немного освоилась», — сказал он

Мужчина сам задается вопросом, где девушка была 14 лет.

Накануне правоохранительные органы Челябинской области сообщили, что житель поселка Смолино осенью 2009 года похитил и насильно удерживал в частном доме девушку до настоящего времени.

Маньяк под предлогом распития спиртного привез к себе в частный дом девушку и удерживал ее там 14 лет. Она смогла сбежать из дома, когда подозреваемого доставили в медицинское учреждение после обострения психического заболевания.

В настоящее время мужчина находится в больнице под надзором правоохранительных органов. По ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека») и ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») возбуждены уголовные дела.

Кроме того, Следственный комитет (СК) РФ установил причастность подозреваемого к убийству еще одной женщины в 2011 году.

В свою очередь, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела по факту похищения жительницы Челябинска в 2009 году.