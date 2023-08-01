В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом на Алтае

Одна из пострадавших в ДТП с автобусом в Чемальском районе Республики Алтай находится в тяжелом состоянии, за ее здоровьем наблюдают медики. Об этом во вторник, 1 августа, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«Четверым пострадавшим госпитализация не потребовалась. Трое с тяжелыми травмами доставлены в республиканскую больницу. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь с учетом состояния», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Еще двое пострадавших на данный момент находятся в стабильном состоянии.

Прокуратура Республики Алтай начала проверку по факту ДТП микроавтобуса с туристами. Предположительно, будет возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание — лишение свободы до 5 лет.

«Следственными органами проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Об инциденте стало известно накануне. Микроавтобус с туристами столкнулся с грузовиком в Республике Алтай, в результате аварии один человек скончался по пути в Чемальскую районную больницу. Еще семь, включая ребенка, получили травмы. Всего в микроавтобусе находилось 20 туристов, среди них двое детей.