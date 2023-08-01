Танкист группировки «Восток» обеспечил прорыв на угледарском направлении

Наводчик-оператор танка танковой бригады группировки младший сержант Ананда Дугаржапов определил местоположение одного из вражеских подразделений, что помогло танкистам прорваться на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и занять район на угледарском направлении. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Он подчеркнул, что военнослужащие Восточной группировки проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. По словам Чехова, Дугаржапов выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники противника в ходе наступления на позиции украинских боевиков на угледарском направлении.

«При совершении танкового прорыва через укрепленные позиции противника, которые располагались в лесополосах, лично младшим сержантом Дугаржаповым было определено местоположение одного из подразделений ВСУ и точным огнем уничтожено несколько единиц техники и живая сила противника», — рассказал начальник пресс-центра Восточной группировки ТАСС.

Чехов подчеркнул, что танкисты ВС РФ смогли занять заданный район даже при ожесточенном сопротивлении со стороны противника, а также нанесли серьезный урон украинских военным.

Ранее, 27 июля, разведчики ВС РФ рассказали об уничтожении военной техники ВСУ под Угледаром. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков поделился кадрами боевой работы разведчиков 29-й армии в окрестностях села Никольское. Российские разведчики первыми заметили приближение противника. Координаты сразу были переданы артиллерии, а сами военнослужащие заняли подготовленные огневые точки. Однако подобраться вплотную враг так и не смог: военная техника подорвалась на минах.

15 июля командир одного из батальонов оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад» с позывным Зима рассказал, что российские военные обратили внимание на исчезновение на угледарском направлении ранее присутствовавшей там в большом количестве западной техники ВСУ. По словам командира, украинская армия выдыхается, что видно из анализа прошедших за месяц боевых действий. Однако в общем ситуация на угледарском направлении продолжает оставаться сложной.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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