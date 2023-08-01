Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пытавшихся пролететь в Москву. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз», — написал он в своем Telegram-канале.

Один из беспилотников попал в здание башни IQ на территории делового центра «Москва-Сити». В здании было разрушено 150 кв. м остекления. Информация о пострадавших не поступала.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. Отмечается, что рядом с поврежденной высоткой работают экстренные службы, возгорания нет.

По данным Министерства обороны, два БПЛА были уничтожены в воздухе средствами ПВО над Одинцовским и Нарофоминским районами Московской области, третий подавили средствами радиоэлектронной борьбы — именно он упал в районе делового центра.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что предпринимаются все меры, чтобы обеспечить защиту. Это касается не только Москвы, но и других регионов.

Ранее, 30 июля, Собянин заявил об атаке украинских беспилотников на башни «Москва-Сити». Он уточнил, что пострадавших и серьезных разрушений зафиксировано не было. МО подтвердило подавление вражеских дронов в столице.