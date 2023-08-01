Президент Мексики отказался от участия в переговорах по Украине без России

Переговоры по ситуации на Украине в Джидде (Саудовская Аравия) должны пройти при участии обеих сторон конфликта. Об этом 31 июля заявил «РИА Новости» президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По его словам, только в этом случае Мехико присоединится к дипломатическим мероприятиям.

«Если и Украина, и Россия будут согласны искать решение для достижения мира, мы примем участие», — подчеркнул глава государства и добавил, что Мексика выступает за скорейшее урегулирование кризиса.

Лопес Обрадор напомнил о предложении достичь мира на Украине при посредничестве папы римского Франциска, премьер-министра Индии Нарендры Моди и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Президент Мексики подчеркнул, что выгоду от конфликта получает военная промышленность, и заявил о нежелании привыкать к потерям и отсутствию стабильности в основных сферах жизни.

В этот же день источник в администрации президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы отметил, что власти республики считают обязательным приглашение РФ и Китая на переговоры в Саудовской Аравии.

Ранее, 29 июля, американская газета The Wall Street Journal сообщала о планах Саудовской Аравии провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине. На них пригласили представителей около 30 государств, однако Россия приглашение не получила.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 31 июля допустила, что встреча в Джидде будет небесполезной, если поможет Западу осознать тупиковость так называемого мирного плана украинского президента Владимира Зеленского.

Еще в ноябре 2022 года Зеленский на саммите G20 назвал 10 пунктов своей формулы для установления мира. В том числе — гарантии ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, а также создание механизма для возмещения убытков от боевых действий за счет активов РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за действий украинских военных.