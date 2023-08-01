Российские служащие пресекли выдвижение двух групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Урожайное на южнодонецком направлении. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«При поддержке артиллерии пресечено выдвижение одной штурмовой и одной разведгруппы противника в районе Урожайного. Понеся потери, противник отступил», — заявил он и добавил, что к северу от населенного пункта была уничтожена боевая бронированная машина ВСУ.

Кроме того, западнее Новодонецкого артиллеристы ликвидировали опорный пункт националистов, в районе Великой Новоселки — минометный расчет. В Старомайорском бойцы вывели из строя два танка, а к северу от Новомайорского подбили украинский пикап с экипажем.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в районе населенного пункта Веселое Запорожской области были уничтожены штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты противника.

В общей сложности ВС РФ за сутки нанесли удары по 107 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и боевой технике в 119 районах.

Ранее, 29 июля, многоцелевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» Вооруженных сил (ВС) РФ ликвидировал опорный пункт ВСУ с противотанковыми средствами поражения на запорожском направлении спецоперации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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